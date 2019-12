Guangzhou Evergrande a été couronné champion de la Super Ligue chinoise de football, dimanche.



L'équipe de l'entraîneur italien Fabio Cannavaro a pu déboucher le champagne après sa victoire 3-0 contre Shanghai Shenhua au terme de la 30e et dernière journée. Yannick Carrasco (Dalian Yifang) et Marouane Fellaini (Shandong Luneng) ont trouvé le chemin des filets.

Après des sacres entre 2011 et 2017, Guangzhou Evergrande enlève son 8e titre. Cette série n'a été interrompue que l'an dernier par Shanghai SIPG, 3e cette saison. Sur le point d'être remercié il y a peu, Cannavaro enlève à 46 ans son premier titre en tant qu'entraîneur. Il a réussi a conclure la saison sur un succès grâce à trois victoires consécutives. Dalian Yifang a terminé l'année sur une victoire 2-0 contre la lanterne rouge Pékin Renhe. Le Diable Rouge Carrasco a marqué son 17e but de la saison. Shandong Luneng s'est incliné de justesse 3-2 face à Pékin Guoan, après avoir mené 0-2. Fellaini a inscrit le but du 0-2.



Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) n'a pas joué. Guangzhou Evergrande termine le championnat avec 72 points, soit deux de plus que Pékin Guoan, vice-champion. Shandong Luneng (51 pts) termine 5e, Dalian Yifang (38 pts) 9e, et Guangzhou R&F (32 pts) 12e.