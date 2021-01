La Diable rouge a délivré ses deux premières passes décisives de la saison.

Depuis quelques semaines, Youri Tielemans arbore un large sourire et respire la joie de vivre. Une attitude qui fait du bien et, surtout, qui en dit long sur son état d’esprit actuel : oui, le Bruxellois se sent comme chez lui chez ces Foxes qu’il dirige de mains (ou des pieds) de maître.