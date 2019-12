A 38 balais, le flamboyant Suédois n’a rien perdu de sa confiance en lui et de son sens de communication.

Après avoir conquis (et même survolé) la MLS avec le Los Angeles Galaxy (et des buts à la pelle), il aurait pu profiter d’une pré-retraite certes active mais au soleil et les pieds quasi en éventail. Mais Zlatan n’est pas de ce bois-là. Il a encore faim. Il a encore envie. Surtout il ne veut pas terminer son incroyable carrière en catimini dans un foot de pétro-dollars.

(...)