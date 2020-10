Zidane fait le point sur la forme d'Eden Hazard et le bad buzz Benzema-Vinicius: "Beaucoup de choses se disent sur le terrain" Championnats étrangers N. Ch. L'entraîneur du Real Madrid a été amené à expliquer les propos de Benzema, à la veille du duel face à Huesca. © Belga

Le Real Madrid a arraché un nul in extremis à Mönchengladbach, en semaine, et s'apprête à défier Huesca ce samedi. Ces derniers jours ont été marqués par la divulgation d'une vidéo où l'on voit Benzema évoquer avec Mendy, en français dans le texte, la méforme de Vinicius: "Frère, ne joue pas avec lui. La vie de ma mère, il joue contre nous" durant la mi-temps du match de Ligue des champions disputé mardi.



Selon Marca, les deux attaquants s'étaient expliqués jeudi, à l'entraînement. Une discussion calme et sereine qui avait débouché sur des excuses du Français et le pardon facilement accordé par le Brésilien, qui semble apprécier Benzema.



En conférence de presse d'avant match, Zidane est revenu sur cet incident: "Le plus important est que cela soit clarifié et que les joueurs parlent entre eux. Beaucoup de choses se disent sur le terrain et normalement elles y restent. Ce désaccord prouve que notre groupe vit et je ne pense pas qu'il nuira à Benzema. Aujourd'hui, il y a beaucoup de caméras mais c'est le genre de chose qui arrive souvent."





"Hazard a de bonnes sensations"



A propos d'Eden Hazard, Zidane se montre toujours aussi prudent: "Il s'entraîne bien et il a de bonnes sensations. On l'a récupéré mais on a perdu d'autres joueurs. J'espère qu'on récupérera tout le monde rapidement car le calendrier est chargé. Nous allons voir comment on gère le temps de jeu d'Eden mais le plus important est qu'il soit de nouveau fit." Le Diable rouge devrait commencer à nouveau sur le banc, face à Huesca. Mais Zidane doit espérer pouvoir l'aligner d'entrée contre l'Inter Milan, mardi, dans un match déjà décisif pour le Real en Ligue des champions.