Zidane renvoie Courtois sur le banc, en championnat

Après la rencontre intense face au PSG en Champions League, l'entraîneur français fait tourner son effectif.



Outre Bale qui remplace Hazard, blessé, Modric et Eder Militao reviennent dans le onze de base pour le déplacement à Alavés. Plus surprenant, Thibaut Courtois est renvoyé sur le banc au profit d'Alphonse Aréola. Dans l'idée de maintenir un large effectif concerné et motivé ou est-ce une sorte de punition suite à la prestation moyenne du Belge contre Paris ? Seul Zidane le sait. Mais on se souvient que Courtois aurait pu être exclu avant la mi-temps face à Paris, avant de concéder le but du 2-1 suite à une mauvaise communication avec Varane.



En attendant, Aréola entend bien saisir sa chance. Rappelons que pour sa dernière titularisation, le portier français avait commis une boulette contre Grenade...