Victime d'une blessure au mollet et d'une infection au coronavirus, la capitaine du Real Madrid a manqué neuf matchs ces dernières semaines. S'il devrait être à nouveau opérationnel prochainement et envisager la fin de la saison et notamment la demi-finale retour de la Ligue des Champions mercredi contre Chelsea (1-1 à Madrid), il ne sera pas présent ce week-end face à Osasuna.

Zidane est revenu sur la vague de blessures, qui a frappé le Real cette saison. "Quand on voit que sept ou huit joueurs importants sont blessés, on se demande ce qui nous arrive", a déclaré le Français. "Mais nous avons toujours cru en nous. Je suis très satisfait des garçons, du caractère de cette équipe. Il ne faut pas chercher un coupable. C'est une saison très bizarre. Pour un joueur, la préparation est fondamentale. Et cette saison, nous n'en avons pas eu. On s'entraîne et on joue, c'est tout."

Le Real Madrid a dû faire face à plus de 50 blessures cette saison. Eden Hazard, par exemple, a été régulièrement sur la touche. Le Diable Rouge a récemment célébré son retour. Il a joué un quart d'heure contre le Betis et 24 minutes contre Chelsea. Lucas Vazquez (genou gauche) et Dani Carvajal (ischio-jambier gauche) sont encore absents pour une longue période. Fede Valverde (Covid-19) et Ferland Mendy (mollet gauche) sont proches de leur retour, mais seront toujours absents contre Osasuna.

En début de semaine, on a appris que Marcelo a été convoqué comme assesseur aux élections locales mardi à Madrid. Par conséquent, l'expérimenté défenseur risque de manquer le retour contre Chelsea, mais ce n'est pas forcément le cas selon Zidane. "Il remplira ses obligations, mais il sera encore avec nous mercredi", a précisé Zidane.

A cinq journées de la fin de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone se suivent à deux points du leader, l'Atlético Madrid. Séville, qui a trois points de moins que l'Atlético, est également toujours en course pour le titre.