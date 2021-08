Assurément la plus grande perte du Standard lors du mercato estival, Zinho Vanheusden a troqué, pour la deuxième fois dans sa jeune carrière, sa vareuse rouche et blanche pour la Nerazzurro (noir et bleu). Enfin, pas dans un premier temps. Car l’ancien capitaine du Standard portera d’abord celle des Rossoblu (les Rouge et Bleu), surnom des joueurs du Genoa. Le défenseur de 22 ans a été racheté par l’Inter mais ce dernier a jugé bon de le prêter directement chez un autre pensionnaire mythique de Serie A. Fondé en 1893, le rival de la Sampdoria s’est adjugé neuf titres de champions d’Italie depuis sa création.

Comme le hasard fait bien les choses, Zinho retrouve l’Inter Milan, son club de cœur, lors de la journée d’ouverture du Calcio.

Joël Crahay, l’ancien directeur de l’Académie Robert-Louis Dreyfus du Standard, et Michaël Goossens, ex-attaquant des Rouches et du Genoa, évoquent le parcours atypique de Zinho Vanheusden et préface sa nouvelle carrière en Ligurie.

(...)