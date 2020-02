L'international marocain traversera la mer du Nord pour rejoindre Stamford Bridge dans 138 jours.

L'Ajax a désormais confirmé que Hakim Ziyech portera la tunique de Chelsea la saison prochaine. Si les Amstellodamois perdent leur meilleur élément, ils récupèrent la coquette somme de 40 millions d'euros (plus d'éventuels bonus). "Nous nous attendions à ce qu'un transfert se produise. En fait, je m'y attendais déjà depuis un an ou deux. Et à chaque fois, il est resté. Nous sommes simplement heureux de l'avoir encore jusqu'à la fin de saison", a confié son actuel entraîneur, Erik Ten Haag.