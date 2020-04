L'ailier marocain ne digère pas le fait qu'aucun champion n'ait été désigné.

Si en Belgique, il faut encore attendre la confirmation officielle par l'assemblée générale de la Pro League, nos voisins néerlandais nous ont déjà précédés : la saison 2019-2020 de Eredivisie est d'ores et déjà terminée. Mais au contraire de la Pro League qui devrait attribuer le titre au Club Bruges, en tête au moment de l'interruption du championnat, aux Pays-Bas, on a décidé de ne pas attribuer le titre à l'Ajax Amsterdam. Le club amstellodamois était pourtant en tête du championnat à égalité de points avec AZ Alkmaar mais avec une meilleure différence de buts.

Une décision qui ne passe pas pour Hakim Ziyech, l'un des animateurs du jeu ajacide cette saison. L'international marocain a réagi vivement dans le quotidien Algemeen Dagblad : "Maintenant qu'il n'y a pas de foot, les gens deviennent encore plus fous. Comme cette discussion pour décider qui doit être champion. Nous sommes premiers malgré toutes les histoires comme quoi l'AZ le méritait parce qu'ils nous avaient battu deux fois. La différence de buts, comme c'est toujours le cas, ne compterait plus désormais ? Des conneries bien sûr. Comment le PSV a remporté le titre en 2007 ? Pour un seul but", s'est ainsi lâché le milieu offensif.

"Il n'y a pas officiellement de champion", a poursuivi Ziyech, "Bien sûr que j'aurais préféré gagner le titre sur le terrain mais s'il fallait choisir un champion, pour moi, c'est l'Ajax."

Mais tout le monde à l'Ajax n'est pas aussi remonté. Edwin van der Sar, directeur exécutif du club a ainsi expliqué qu'il trouvait la décision "compréhensible" en raison de la situation actuelle.

Si l'Ajax n'est pas officiellement champion, le club néerlandais a néanmoins reçu le meilleur ticket européen qui donne directement accès aux poules de la Ligue des Champions tandis que son dauphin, AZ devra passer par les barrages pour atteindre la phase finale de la coupe aux grandes oreilles. Mais pas sûr que cela console Hakim Ziyech...