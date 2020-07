Il a prouvé ces derniers mois, passés au Milan AC, qu'il pouvait encore évoluer au top niveau. Alors, quand on lui prête une fin de carrière proche, du haut de ses 38 ans, Zlatan se vexe. Au point de publier une vidéo sur les réseaux sociaux pour assurer à qui veut l'entendre que ceux qui pensent qu'il est en fin de carrière ne le "connaissent pas".Et de raconter: "Je me suis battu toute ma vie. Personne n'a cru en moi. Certains voulaient me briser mais ils n'ont fait que me renforcer. Ceux qui ont voulu m'exploiter m'ont rendu plus intelligent. Alors, si vous pensez que c'est fini, je vous réponds que non, je ne suis pas comme vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic et je m'échauffe à peine."