Zouma maltraite son chat: le joueur devrait être écarté par West Ham pour le match contre Watford, ce mardi soir Championnats étrangers La Rédaction Le club anglais semble prêt à prendre des sanctions... © AFP

Sur une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux ces dernières heures, on voit l'international français Kurt Zouma maltraiter son chat. Des images d'autant plus choquantes que le joueur et son frère s'amusent de la situation et des coups portés au pauvre animal de façon totalement gratuite.



Le bad buzz a pris de l'ampleur et fait son effet: selon les informations du London Evening Standard, le défenseur central sera laissé de côté ce mardi soir, pour le match de Premier League contre Watford.



De nombreuses plaintes ont d'ores et déjà été déposées auprès de l'association anglaise de défense des animaux et l'association PETA a réclamé la radiation de Kurt Zouma en équipe de France.