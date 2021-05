Son corps sans vie a été retrouvé à son domicile au Havre. La cause de sa mort n'est pas encore connue. L'information a été confirmée par le club du Havre sur son site. Revault avait joué pour Le Havre entre 1992 et 1997 avant de jouer une saison pour le Paris Saint-Germain puis à Rennes. Il a ensuite porté le maillot de Toulouse (2000-2006) et encore Rennes (2006-2007). Revault a ensuite terminé sa carrière au Havre en 2008 avec une dernière promotion en Ligue 1.

Le portier, qui occupait la fonction de directeur sportif au Havre, avait joué 354 rencontres en Ligue 1.