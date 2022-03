L'unique but de la rencontre a été inscrit par Kurtic (58e), qui offre ainsi une avance à son équipe en vue du match retour, jeudi prochain. La première mi-temps a été physique mais relativement pauvre en occasions réelles pour les deux équipes. Elles ont tour à tour contrôlé les échanges, mais la première opportunité a été grecque: Biseswar a réussi à pénétrer dans la surface gantoise à la suite d'une incompréhension dans la défense et a sollicité Roef, qui a intercepté son centre à ras de sol (21e). Le portier gantois est encore intervenu devant Akpom, qui avait été trouvé entre les défenseurs centraux par une longue passe depuis la ligne médiane (26e).

Les Gantois ont été assez timides, et ne se sont montrés qu'à travers des tentatives lointaines ou contrées, comme celle de Vadis Odjidja à la demi-heure qui n'a pas trompé la vigilance des défenseurs grecs (30e).

En deuxième période, le PAOK a mis le feu aux poudres lorsqu'Akpom, esseulé dans le petit rectangle, a repris de la tête un centre de Kurtic, manquant de peu le cadre (52e). La Gantoise a pourtant bien cru créer la surprise lorsque Castro-Montes a poussé le ballon au fond des filets après une frappe de De Sart difficilement arrêtée par le gardien (53e), mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu du buteur malheureux.

La sanction ne s'est pas faite attendre, et l'ouverture du score est finalement venue d'un coup franc heureux de Jasmin Kurtic qui a trompé Roef avec la complicité d'une déviation du mur et de Kums (1-0, 58e). Parti dans le mauvais sens, le gardien gantois n'a pas su changer de direction à temps pour empêcher le ballon d'aller dans les filets.

La fin du match n'a vu que très peu d'actions d'un côté ou de l'autre. Les Gantois ont semblé impuissants malgré la montée au jeu de Tissoudali (82e), après ce but a priori évitable. Les échanges ont été hachés par de nombreux arrêts de jeu et changements, et le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final.

La Gantoise tentera de renverser la vapeur le jeudi 17 mars prochain, à la Ghelamco Arena.

La Roma gagne à Vitesse, le Slavia et Feyenoord prennent une option sur les quarts

L'AS Rome s'est imposée 0-1 sur la pelouse de Vitesse Arnhem, jeudi, en 8e de finale aller de la Conference League. Le Feyenoord, victorieux 2-5 au Partizan Belgrade, et le Slavia Prague, vainqueur 4-1 du LASK, ont pris une option sur les quarts de finale. Lois Openda héritait de la première occasion de la rencontre entre Vitesse et la Roma après 8 minutes du jeu. Le gardien romain Rui Patricio repoussait la reprise depuis le petit rectangle de l'international espoirs. Sergio Oliveira donnait l'avantage aux visiteurs en fin de première période (45e+1). Le score n'évoluait pas en seconde période, malgré le rouge reçu par Oliveira à la 78e minute après deux cartes jaunes.

Le Feyenoord a réalisé une excellente opération en s'imposant 2-5 à Belgrade face au Partizan. Les Serbes menaient à deux reprises, par Bibras Natcho (13e) et Nemanja Jovic (46e), mais dans les deux cas, le Feyenoord égalisait peu après, grâce à Jens Toornstra (20e) et à l'ancien joueur de Genk Cyriel Dessers (52e). Lutsharel Geertruida (64e) portait les Néerlandais aux commandes, puis Luis Sinisterra (71e) et à nouveau Toornstra (77e) confortaient le succès du Feyenoord.

Le Slavia Prague a dominé 4-1 le LASK. Yira Sor (3e et 29e) mettait les Tchèques sur de bons rails. Husein Balic (67e) réduisait l'écart. Peter Olayinka (83e) et Ibrahim Traoré (85e) se chargeaient, en fin de match, de donner une avance plus confortable au Slavia en vue du retour.

Les matchs retour auront lieu jeudi prochain.