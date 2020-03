L'ex-footballeur international danois, Thomas Kahlenberg a été infecté par le coronavirus lors d'un voyage à Amsterdam, a rapporté jeudi Bröndby IF, le club de football où l'ancien milieu de terrain, âgé aujourd'hui de 36 ans, a longtemps été actif.

Kahlenberg est actuellement en quarantaine, mais se porte bien compte tenu des circonstances. Kahlenberg a assisté au match entre Bröndby et Lyngby dimanche dernier. Toutes les personnes qui lui ont serré la main ou été en contact avec lui pendant plus de quinze minutes doivent se signaler par téléphone auprès du club. Plusieurs employés de Bröndby sont donc en quarantaine pour le moment, tout comme le défenseur Joel Kabongo et l'entraîneur adjoint Martin Retov.

Kahlenberg compte 46 sélections (5 buts) en équipe nationale du Danemark en 2003 et 2015. Il s'est révélé à Bröndby et y a terminé sa carrière en 2017. Entre-temps, il a joué à Auxerre et Evian, en France, et à Wolfsburg, en Allemagne.