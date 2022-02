L'Atalanta, finaliste de la Coupe d'Italie l'an dernier, avait manqué la balle de match juste avant, avec une tête de Berat Djimsiti de peu à côté.

La Fiorentina, déjà auteure d'un joli coup en huitièmes sur la pelouse de Naples (2-5a.p.), a eu le mérite de démarrer fort, en mettant une grosse pression et en ouvrant rapidement la marque sur un penalty de Krzysztof Piatek (9e). Elle a surtout eu le caractère pour revenir, toujours grâce à un penalty transformé en deux temps par Piatek (71e), alors que l'Atalanta s'était réveillée et avait repris les choses en main grâce à une frappe sous la barre de Davide Zappacosta (30e) et un numéro en solo de la recrue Jérémie Boga (56e).

En demi-finale (aller-retour), la Viola retrouvera le vainqueur de Juventus-Sassuolo disputé en soirée. L'autre demi-finale opposera l'Inter Milan, tombeuse de la Roma (2-0) mardi, à l'AC Milan, vainqueur de la Lazio (4-0) mercredi.