Après Strasbourg en Ligue 1 (5-1) samedi, Metz, leader de Ligue 2, s'est à son tour amusé à Monaco (3-1), complètement dans le trou, mardi soir en Coupe de France et s'est logiquement qualifié pour les 8es de finale.

Les humiliations s'enchainent en Principauté. Après Strasbourg en championnat, c'est donc Metz qui s'est tranquillement promené en Coupe de France, face à une équipe de Monaco, complément amorphe, à l'image de son entraîneur, Thierry Henry.

Après sa sortie acide sur la VAR qui n'avait pas fonctionné, mais aussi ses propos injurieux très commentés, lors de la déconfiture face à Strasbourg (1-5) samedi, Henry a décidé de la jouer soft. Du moins, sur le terrain.

Durant toute le match, l'ex-Gunner est resté assis sur son banc. Laissant le soin à ses adjoints Franck Passi et Kwame Ampadu de distiller leurs conseils à une équipe de Monaco, très proche d'une équipe-type.

En effet, excepté Fabregas entré et Naldo suspendu, les grands noms de l'effectif ont été alignés. Avec le retour de Subasic, qui a disputé là son premier match sous l'ère Henry, l'équipe comportait cinq champions de France titulaires en 2017 (Subasic, Sidibé, Glik, Jemerson et Falcao).

Pourtant, les têtes monégasques sont toujours touchées. Et malgré les grands noms, malgré une réelle domination, c'est l'équipe de Metz, leader de Ligue 2 mais qui, elle, avait fait tourner, qui a ouvert la marque.

Henrichs et Tielemans s'emmêlent les pinceaux. A l'affut, le Messin Hein enroule parfaitement. Et Subasic s'incline pour la première fois (0-1, 32).

Lorsque Falcao, le seul Monégasque à jouer à son niveau, égalise après un contrôle du droit et une frappe en pivot du gauche (1-1, 39), on pense les hommes de Henry capables de remporter la rencontre.

Mais une fois encore, l'ASM a démontré trop de largesses défensives pour y croire. Laissé seul, Gakpa a tout le temps d'ajuster une magnifique frappe du gauche pour doubler la mise (1-2, 62).

Monaco passe en 4-1-3-2... et se fait punir en contre. Niane absolument seul finalise (3-1, 74). Et encore, la punition aurait pu être pire car l'attaquant à vu son doublé refusé on ne sait pourquoi (84).

Toujours est-il que la victoire messine n'est même pas un exploit, tant Monaco est faible actuellement. Et que les hommes de Henry, qui se déplacent à Dijon ce week-end pour un match crucial dans la course au maintien sont en dessous de tout...





Guingamp assure l'essentiel à Nancy

Guingamp, dernier de L1, a remporté le duel des lanternes rouges en s'imposant difficilement (2-1 a.p.) sur la pelouse de Nancy, dernier de L2, mardi en 16es de finale de la Coupe de France.

Les Bretons, qui n'ont pas brillé, ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour les huitièmes de finale grâce à des buts de Ronny Rodelin (27e) et Papy Djilobodji (99e), tandis que Santy Ngom avait poussé les deux équipes en prolongation en égalisant pour l'ASNL (66e).

A la peine en championnat, où ils occupent la dernière place avec trois longueurs de retard sur le barragiste virtuel, Dijon, les Bretons sont en revanche beaucoup plus inspirés dans les coupes nationales cette saison.

Avant cette qualification en Coupe de France, les Guingampais avaient en effet créé une énorme surprise en éliminant le Paris SG, quintuple tenant du titre, en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec recevront Monaco mardi prochain au Roudourou pour s'offrir une place en finale de la compétition.

En attendant cette échéance, ils auront un match crucial devant leur public samedi en Ligue 1 face à Reims, qui a aussi disputé une prolongation ce mardi à Toulouse (4-4, défaite aux tirs au but 4 à 3).

Pour Nancy, la défaite de mardi restera anecdotique puisque les Lorrains se concentrent avant tout sur leur sauvetage en L2, où ils pointent déjà à six longueurs du 18e et barragiste, Béziers.

Dans cette optique, les 120 minutes disputées face à l'En Avant pourraient peser dans les jambes des joueurs, qui auront fort à faire vendredi face à Auxerre, invaincu depuis neuf matches.

Mardi, les Lorrains n'ont pas démérité. Ils ont eu les premières occasions par Vinni Triboulet (24e) et Nicolas Saint Ruf (26e), mais c'est Guingamp qui a ouvert le score sur sa première situation par Rodelin, qui reprend un tir de Nolan Roux repoussé par Guy-Rolland Ndy Assembe (0-1, 27e).

L'ASNL ne s'est pas découragé et est parvenue à égaliser par Ngom, servi idéalement par Sega Coulibaly (1-1, 66e).

Mais Guingamp a remis un coup d'accélérateur durant la prolongation, l'emportant finalement grâce à un but de la tête de Djilobodji (99e).





Lille souffre mais écarte Sète

Pas de surprise : Lille, dauphin du PSG, s'est hissé laborieusement en 8e de finale de la Coupe de France en s'imposant (1-0) mardi à Sète, club de National 2 (4e division), grâce à un but de Jonathan Bamba inscrit peu après la reprise (48).

Tout va presque bien à Lille depuis la trêve hivernale. L'équipe de Christophe Galtier a enchaîné une quatrième victoire d'affilée toutes compétitions confondues.

A trois jours du choc au stade Vélodrome face à l'OM, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, les Lillois ont conforté leur confiance et affiché leur belle solidité à l'extérieur, où ils viennent d'obtenir leur quatrième victoire consécutive.

Avec une équipe à moitié remaniée, et plusieurs cadres laissés au repos (Pépé Thiago Mendes, Soumaoro...), Lille a plutôt bien géré son affaire face à des Sétois, plein d'envie et de culot, et ménagé ses forces.

Sète, classé à la 8e place du National 2, stoppe son beau parcours en Coupe de France cinq ans après avoir atteint les 8e de finale (défaite à Moulins).

Le jeu des Lillois a penché tout au long de la première période sur le côté droit autour du duo formé du défenseur Jérémy Pied et de l'attaquant Jonathan Ikoné, Si l'ancien Montpelliérain a provoqué, créé des brèches, Loïc Rémy, titularisé au poste d'avant-centre, a manqué d'opportunisme à une ou deux reprises, notamment sur une tête piquée (35).

Ikoné, le meilleur Lillois, a attendu la 48e minute pour effectuer un déboulé sur le côté droit et offrir d'un centre en retrait le but à Bamba. D'une reprise du plat du pied, au premier poteau, il a inscrit son 9e but de la saison.

Loin d'être maître de son jeu, loin d'être souverain en défense, en l'absence de Adama Soumaoro, Lille s'est exposé aux coups d'accélérateur des Sétois, bien regroupés et dénués de complexes. L'avant-centre Messi Yagousseti a obligé Mike Maignan à un superbe arrêt (28). Puis, les milieux Francis Kembolo (57) et Ryan Ferhaoui (64) ont raté la cible et laissé quelques regrets.