Le nom de Cyriel Dessers n’est pas un des plus ronflant parmi les différents attaquants passés par le championnat belge. Pourtant, il est devenu une valeur sûre d’Eredivisie. Le meilleur buteur du championnat néerlandais en 2019-2020 a marqué 15 buts avec le Heracles Almelo lors de cet exercice écourté par la pandémie. Cette saison, il est à six réalisations pour Feyenoord en 530 petites minutes de jeu en championnat. Soit un but toutes les 88 minutes pour l’attaquant prêté par Genk.



