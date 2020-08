PSG-Bayern Munich marque la fin d'une Ligue des champions rocambolesque. Fin d'une saison hors-norme pour le PSG qui espère décrocher le graal 27 ans après l'Olympique de Marseille, son plus grand rival.

Si le nombre de fins ne manquent pas, celle de Thiago Silva est sa plus belle sous le maillot parisien. "O Monstro" disputera sa première finale marquant, on l’espère pour lui, l’apothèose du projet qatari, qui a cru en lui pendant plus de huit ans.



(...)