Invité dansmercredi soirDidier Deschamps a été interrogé sur plusieurs sujets dont sa position sur la vaccination. Alors qu'il démarre par un "Ola" montrant qu'il ne souhaite pas s'étendre sur ce sujet sensible, le sélectionneur va quand même faire une déclaration étonnante.

"Tous les joueurs ne sont pas vaccinés, ou pas totalement", lance le sélectionneur avant de préciser "C'est la liberté individuelle. On n'est pas là pour leur imposer. Je peux en discuter avec eux, après tout dépend des arguments qu'ils peuvent avoir aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail", poursuit Didier Deschamps.

On se demande alors quel joueur des Bleus n'est pas encore vacciné ? Didier Deschamps ne donnera en tout cas aucun nom, ni indice pour les concernés. "Ils sont peut-être aussi plus stigmatisés que monsieur et madame tout-le-monde, parce qu'ils ont une notoriété."

Solidaire de la liberté de ses joueurs, Didier Deschamps lâche une petite bombe médiatique, même s'il plaide pour la vaccination comme résolution de la crise.