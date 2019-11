Avec le VAR, la fameuse main de Thierry Henry n'aurait jamais existé. Elle a pourtant marqué l'histoire récente du football.

"Je pensais vraiment que j'avais fait un bon match" Dix ans plus tard, l'arbitre suédois Martin Hansson est revenu sur ce match qui a fait basculer sa carrière pour The Athletic. "Après le match, je pensais que c'était l'un des meilleurs matches de ma carrière", raconte-t-il, dans des propos relayés par RMC. "Ce n'est pas si souvent, en tant qu'arbitre, que tu es impatient de débuter une prolongation mais, pour ce match, c'était ce que je ressentais. (...) Je pensais vraiment que j'avais fait un bon match", répète-t-il. Dès le coup de sifflet final, Hansson se souvient qu'il régnait une drôle d'ambiance. C'est la douche froide lorsqu'un délégué de la FIFA lui annonce qu'il a commis une terrible erreur. "J'étais complètement anéanti. (...) C'était la pire performance de ma carrière. Je suis juste reconnaissant d'avoir eu de très bons amis durant cette période. J'ai eu beaucoup de soutien", se remémore-t-il à propos de ce traumatisme. Et il révèle pour l'occasion l'attitude très classe d'un dirigeant de la fédération irlandaise, malgré l'énorme injustice qu'il venait de vivre. "Il voulait nous serrer la main. 'Messieurs, bien sûr que c'est une erreur, mais nous blâmons le joueur, nous ne vous en voulons pas. C'est une grosse triche de la part du joueur'. C'était incroyablement bien de sa part."



Ce joueur en question, un certain Thierry Henry, Hansson continue à lui en vouloir. "Je ne lui parlerais pas", répond-il quand on lui demande ce qu'il ferait s'il devait le croiser. L'arbitre a mis fin à sa carrière en 2013. Quelques mois après cette fameuse main, l'Equipe de France a vécu l'une des pages les plus noires de son histoire avec le scandale à Knysna. Le karma, diront certains...

C'était il y a dix ans déjà. Le 18 novembre 2009, la France se qualifiait pour la Coupe du Monde 2010 à l'issue d'un des matches les plus contestés de la décennie. Français et Irlandais se disputaient alors une place pour le tournoi sud-africain lors des barrages européens. Ce soir-là au stade de France, Thierry Henry s'était aidé de la main pour offrir à William Gallas le but égalisateur face (1-1), alors que les Bleus de Raymond Domenech n'en menaient pas large dans ces prolongations. Elle obtiendra finalement son billet dans la polémique et à l'époque, l'affaire avait tourné au scandale d'Etat.