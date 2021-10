Le sextuple Ballon d'or est encore en période d'adaptation dans son nouvel environnement et, même si ses prestations sont correctes (aucun but en Ligue 1 mais trois buts en autant de matches de Ligue des Champions), la presse française attend plus de la Pulga.

L'Equipe en a d'ailleurs fait sa une ce vendredi matin. Le quotidien sportif a décidé de titrer : "Enfin le bon départ ?". Si le média n'est pas (encore) inquiet, il ajoute. "Depuis son arrivée au PSG cet été, Lionel Messi n'a pas atteint le rendement qu'il avait à Barcelone. L'heure n'est pas à l'inquiétude mais l'impatience commence à poindre".





S'il est encore loin de ses statistiques affolantes avec les Blaugranas, il faut tout de même rappeler que l'astre argentin est arrivé en fin de mercato dans la capitale française, ratant ainsi la majeure partie de la préparation estivale. Le capitaine de l'Albiceleste a également loupé quelques rencontres en raison de deux trêves internationales et a aussi été victime de pépins physiques.

Le numéro 30 parisien est donc toujours en processus d'adaptation dans son nouveau club et si le trio d'attaque parisien en fait saliver plus d'un, il faudra certainement encore se montrer un peu patient avant de voir la machine tourner à plein régime.