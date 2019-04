Une fois n'est pas coutume, Zinédine Zidane n'a pas défendu ses joueurs après la défaite face au Rayo Vallecano.



"Même avec tous les problèmes qu'on peut avoir dans cette saison compliquée, on n'a pas le droit d'afficher une telle image. Nous n'avons rien fait entre la première et la dernière minute et j'en suis le premier responsable", a toutefois souligné Zizou. Il est vrai que le jeune entraîneur n'a pas vraiment réussi à faire des miracles avec cette équipe à la dérive. Une refonte complète de l'effectif semble s'imposer, cet été.



"Nous devons tous demander pardon. D'habitude, je défends mes joueurs mais là, je ne peux pas", a-t-il ajouté. "Nous avons pris une sacrée soufflante dans le vestiaire à la mi-temps, il était vraiment très énervé", a même précisé un joueur à nos confrères de L'Equipe. Preuve, si besoin en était, que l'ambiance est au plus mal au sein de la maison blanche.



Après les trois derniers matches de cette saison galère, cinq à six cadres seront recrutés par le Real. Zidane est soutenu dans ce projet par sa direction et il détient désormais les pleins pouvoirs à Santiago Bernabeu. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les lignes seront renforcées, selon la presse espagnole. Au lendemain de cette défaite, Marca et AS, deux des plus grands médias ibériques, s'accordent sur un point : le poste de gardien est plutôt bien couvert. Titulaire pour la première fois sous Zidane, Thibaut Courtois a livré une bonne prestation, ne devant s'incliner que sur penalty. "C'était le meilleur joueur du Real. Pour son retour, il a directement presté à son meilleur niveau", explique Marca avant d'ajouter que ce match a apporté une certitude : "Avec Courtois et Navas, le Real n'a pas besoin d'acheter un gardien. C'est d'ailleurs la seule position à laquelle il ne faut pas de renfort."



Enfin, AS apprécie le fait que "Courtois n'a pas jeté l'éponge" face à la concurrence de Keylor Navas, qui fait partie des chouchous de Zidane.