12 juin 2021, 44e minute. Christian Eriksen s'effondre, victime d'un malaise cardiaque. Deux mois plus tard, les images font toujours froid dans le dos mais la fin de l'histoire est heureusement joyeuse. Le Danois s'en est remis et, même s'il ne sait pas encore de quoi son avenir sportif sera fait, cet incident n'est plus qu'un désagréable souvenir.

Le milieu offensif de l'Inter a reçu une lettre d'une jeune fille de 9 ans qui va bientôt subir une opération au coeur, ce à quoi l'ancien meneur de Tottenham a tenu à répondre dans la foulée.

"Merci pour cette lettre adorable. J'espère que tu te sens prête pour l'opération. Ce n'est jamais amusant d'être à l'hôpital mais je suis sûr que les médecins pourront t'aider et que tu pourras retrouver une vie normale au plus vite. Je te souhaite le meilleur et qui sait, peut-être que l'on se croisera un jour".