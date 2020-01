L'histoire entre Ernesto Valverde et le FC Barcelone touche tout doucement à sa fin.

Tout indique que le coach basque quittera ses fonctions en juin 2020, à l'issue de son contrat. Et ce n'est pas la défaite en Supercoupe d'Espagne face à l'Atletico Madrid qui devrait changer la donne.

La rumeur n'aura duré que quelques minutes jeudi soir, lorsque Sky Sports annonçait que l'avenir de l'entraîneur du Barça allait être discuté lundi, au cours du prochain conseil d'administration de la direction catalane. Certains y voyaient le signe que le coach était de plus en plus sur un siège éjectable, après une nouvelle défaite face à l'Atletico en Supercoupe d'Espagne (2-3), alors que son équipe n'a enregistré qu'une seule victoire sur ses cinq dernières sorties.

Très vite, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du club, a clarifié les choses auprès des journalistes en zone mixte face à l'emballement qui commençait à gagner tout le monde: "Il n'y a rien de tout ça", a-t-il rétorqué.

Apprécié par le vestiaire, beaucoup moins par des socios qui lui reprochent un style de jeu frileux, Valverde est conscient qu'il vit ses derniers mois au Camp Nou. Les dirigeants sont déjà en train de lui trouver un successeur, à en croire les différentes rumeurs qui circulent. Après Ronald Koeman ou même Roberto Martinez, c'est désormais le nom de Xavi qui est cité. L'ancienne légende du club a en effet rencontré à Doha Eric Abidal et Oscar Grau, respectivement secrétaire technique et directeur général, pour une réunion au sommet. Et pour évoquer l'idée de lui confier le rôle de T1 ? C'est une possibilité, selon la radio catalane RAC1, même si d'autre sources sont moins catégoriques.

Tous les médias espagnols sont en tout cas formels: Valverde partira en juin, à la fin de son contrat. "Barça-Valverde, un mariage de convenance jusqu'à cet été", écrivait d'ailleurs Marca ce vendredi, confirmant que le sort de l'entraîneur était scellé mais qu'il faudrait aussi un cataclysme pour le voir s'en aller avant. Après tout, si Valverde a survécu aux humiliations de l'AS Rome et de Liverpool, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement aujourd'hui...