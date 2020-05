Et si Lyon devait jouer la Champions League et l'Europa League en même temps ? © Belga Europe N. Ch.

Les derniers matches de la C1 2019-2020, reportés en août, pourraient mettre Jason Denayer et ses équipiers dans une situation inédite. Ce sont nos confrères de L'Equipe qui ont relevé ce qui pourrait être un bien drôle de hasard du calendrier post-confinement. Lyon, actuellement 7e de Ligue 1, peut encore se qualifier pour l'Europa League via la finale de Coupe de la Ligue, qui devrait se disputer début août, face au PSG. Un match ô combien important pour des Lyonnais qui devront sauver les meubles sur le plan national, sans quoi ils seront privés d'Europe la saison prochaine.



Si tel est le cas, le club rhodanien devra alors jouer les tours préliminaires de l'Europa League dans la foulée puisque le vainqueur de la Coupe de la Ligue doit passer par trois confrontations aller-retour avant d'atteindre la phase de groupes. Des tours préliminaires qui sont prévus en août, en même temps que... la fin de la Ligue des Champions 2019-2020 dans laquelle Lyon est encore en course. Avec une victoire 1-0 en huitième de finale aller contre la Juventus, le club français peut même espérer atteindre les quarts de finale. Une apothéose qui pourrait alors devoir être négociée en parallèle d'un déplacement en Azerbaïdjan ou en Finlande pour un savoureux 2e tour de qualification en Europa League.



Si Lyon est la seule équipe encore en course en C1 qui risque d'être dans le cas, plusieurs clubs (Wolfsbourg ou le FC Copenhague) qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League risquent, eux aussi, de devoir alterner entre la fin de la compétition en cours et les qualifications pour la prochaine C2. L'UEFA songerait à faire disputer ces tours préliminaires de la C2 sur un seul match, pour alléger le calendrier du début de saison prochaine. D'autant plus que tout ce beau monde sortira d'une trêve exceptionnellement longue...