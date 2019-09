L’UEFA a annoncé ce mardi la création d’une troisième compétition européenne.



Sous le nom d’Europa Conference League, elle accueillera des équipes perdantes des qualifications de Champions League et d’Europa, mais aussi des clubs plus modestes des petits championnats européens. Une occasion pour ces derniers d’avancer dans une compétition européenne. Mais en quoi cela consiste exactement ?



Prévue pour 2021, la C3 a l’ambition de "donner à plus de clubs dans plus de pays la possibilité de participer au football européen” selon le compte Twitter de l’UEFA. Comme pour l’Europa et la Champions League, la troisième compétition européenne aura quatre tours qualificatifs, une phase de groupes, un barrage et une phase finale. Les équipes qualifiées pour les phases qualificatives seront soit des équipes qui auront échoué dans les deux compétitions européennes supérieures soit des équipes qualifiées selon le principe de coefficient UEFA. Parmi les équipes considérées comme les plus faibles, les troisièmes des championnats estonien, géorgien ou encore monténégrin seront dans la compétition.



Mais quel est l’impact pour les clubs belges ? Parmi les équipes qualifiées pour la phase qualificative, on retrouvera le troisième du championnat belge pour le troisième tour et le quatrième pour le deuxième tour préliminaire. Prenons l’exemple du Standard. La saison dernière, le club liégeois a terminé troisième du championnat. Si la compétition avait commencé cette saison, les Rouches, au lieu d’affronter des équipes comme Arsenal ou l’Eintracht Francfort en Europa League, auraient pu se retrouver dans cette compétition mineure et jouer contre Paide Linnameeskond (Estonie).



Malgré le faible niveau des équipes qui évolueront en Europa Conference League, il sera quand même possible de voir des clubs issus des grands championnats européens. La compétition accueillera les sixièmes des six meilleurs championnats du coefficient UEFA. Parmi eux, on aurait retrouvé l’AS Rome, Séville ou encore Manchester United cette saison.



Alors que l’Europa League réserve déjà quelques matchs étonnants entre des clubs du top européen contre ceux de championnats inférieurs, cette nouvelle compétition risque de livrer des rencontres totalement déséquilibrées. Cela reste malgré tout une bonne opportunité pour les clubs belges de soulever un jour un trophée européen.