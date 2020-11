Alors qu’il portait encore des couches, le petit Wayne accompagnait déjà ses parents à Goodison Park. À l’école primaire, il écrivait des lettres à Duncan Ferguson, légende vivante d’Everton, qui purgeait une peine de prison pour coups et blessures volontaires. Les murs de sa chambre étaient décorés de posters du Suédois Anders Limpar, qui arpentait les flancs des Toffees de 1994 à 1997. S’il a fait un détour long de 13 ans à Manchester United et qu’il porte aujourd’hui les couleurs de Derby County, il n’y a aucun doute : le sang qui coule dans les veines de Wayne Rooney a toujours été bleu. "Once a Blue, always a Blue" et ce, quoi qu’en disent les supporters d’Everton…

(...)