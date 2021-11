Depuis son arrivée en tant que coach du Barça, Xavi a une mission: redresser un navire bien mal en point.

Pour parvenir à faire renaître un Barcelone qui pointe à une décevante neuvième place, l'ancien milieu a le mercato hivernal en ligne de mire et a déjà élaboré une liste de six indésirables.

Côté arrivées, la priorité numéro un est le secteur offensif. Agüero, out pour plusieurs mois pour des problèmes cardiaques, l'ancien capitaine blaugrana a communiqué à sa direction les noms qu'il souhaite attirer. Si ces arrivées dépendent tout d'abord des départs au vu des finances catalanes, Xavi a trois noms en tête. Selon Marca, l'ancien coach d'Al Sadd songe à Raheem Sterling, qui ne serait pas contre un nouveau challenge après plusieurs années passées à Manchester City. L'ancien numéro 6 barcelonais pense également à Edinson Cavani, loin d'être un titulaire indiscutable à Manchester United. Enfin, Timo Werner intéresse le Barça mais il n'est pas sûr que Chelsea laissera partir son attaquant allemand en plein milieu de la saison.

Plus surprenant encore, un retour de Dani Alves en Liga n'est pas à exclure. Selon UOLEsporte, le Brésilien de 38 ans, libre de tout contrat depuis son passage à Sao Paulo, voudrait revenir au Barça. Une réunion devrait d'ailleurs avoir lieu dans le courant de la semaine pour évoquer ce retour improbable. S'il n'a plus les jambes d'antan, son expérience et leadership pourraient apporter un véritable plus dans un vestiaire meurti.