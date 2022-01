Après six mois au chômage, Fabrice Olinga a retrouvé un nouveau challenge à Rio Ave. Avec un certain goût d’amertume envers le football belge et son ancienne direction.

La silhouette est toujours intacte, malgré six mois passés hors des terrains. La "faute" aux joggings quotidiens pratiqués à l’aurore. Pour la première fois de sa carrière, Fabrice Olinga a connu le chômage. Ses qualités de percussion et sa vitesse auraient pu servir à un club belge mais la Pro League l’a boycotté. Après avoir signé un contrat d’un an et demi à Rio Ave qui vise la montée en D1 portugaise, en plus de signer un parcours détonnant en Coupe, le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga revient comme toujours sans langue de bois sur sa fin de parcours en Belgique, les raisons extra-sportives qui l’ont mis de côté pendant une demi-année et son désir de reprendre une carrière qui avait débuté parfaitement à Malaga.

(...)