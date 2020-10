"Les joueurs sont confiants", a-t-il dit, rappelant que les footballeurs étaient "probablement les personnes les plus testées du pays". "Nous avons une certitude: tous ceux qui vont en France ont des tests négatifs, clairement négatifs, après une batterie de tests", a-t-il affirmé.

La Seleçao a perdu son gardien lyonnais Anthony Lopes et son défenseur lillois José Fonte qui ont été testés positifs au Covid-19 et remplacés par Domingos Duarte et Bruno Varela.

La France et le Portugal se retrouvent quatre ans après le sacre de l'équipe de Cristiano Ronaldo en finale de l'Euro-2016. Le départ de l'équipe du Portugal, qui défiera les Bleus dimanche à Saint-Denis (20h45) avant de recevoir la Suède mercredi à Lisbonne, est prévu samedi après-midi.

"La finale sera toujours dans nos mémoires, mais ce que je vais ressentir demain n'a rien à voir. C'est un match différent", a dit Fernando Santos, à la tête de l'équipe nationale pour la sixième année.

"Nous partons avec la conviction que nous pouvons gagner (...). La France est l'une des meilleures équipes au monde, mais nous avons nos armes", a-t-il prévenu.