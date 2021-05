Le FC Nantes, dix-huitième, a renforcé ses chances de maintien en Ligue 1 en étrillant 3-0 Bordeaux, dimanche à domicile, un succès qui permet aux Canaris de se rapprocher à un point de Lorient et de Strasbourg, premiers non-relégables, et à deux des Girondins.

Les Canaris, incapables de s'imposer à la Beaujoire depuis octobre, ont enchaîné une troisième victoire de rang grâce à Kalifa Coulibaly (19e), Imran Louza (51e sur penalty) et Randal Kolo Muani (70e) face au rival historique bordelais, en pleine déconfiture et dont la 15e place est menacée par Lorient, en déplacement samedi à Lyon, et Strasbourg, hôte de Montpellier dimanche.