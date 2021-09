La légende italienne, actuellement à Parme en Serie B s'est longuement entretenue avec Bein Sport. S'il n'a pas encoe envie de raccrocher les gants, l'ancien portier de la Juventus songe à la reconversion. "Cela me plairait de devenir un sélectionneur national. Tu peux allier une expérience sportive à une expérience de vie. J'aimerais le faire en France ou en Australie, par exemple".

Mais ce ne sera pas pour tout de suite. "Je joue encore parce que je me sens très bien. Je me sens fort et je pense toujours être utile à mes coéquipiers. C'est pour cela que j'ai décidé de retourner à Parme. C'était la meilleure solution pour continuer à performer à un niveau élevé".

L'ancien capitaine de la Squadra évoque aussi son bref passage par le PSG et raconte une anecdote surprenante. "J'ai failli prendre ma retraite il y a trois ans. J'avais alors dit, pour plaisanter, que si le PSG, le Real ou le Barça m'appelait, je continuerais encore un peu. Vingt jours plus tard, j'ai reçu un appel de Paris. J'étais fasciné par une équipe avec autant de potentiel et ça me permettait d'avoir une expérience en dehors de l'Italie".

Après un passage mitigé en Ligue 1, Buffon est retourné à la Juventus avant de rejoindre le club parmesan, là où tout a commencé en 1995.