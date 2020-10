Le Coronavirus décime l'équipe nationale d'Ukraine. Privé de ses trois portiers touchés par le virus, AndreÏ Shevchenko doit trouver des solutions car il dispose de plus de treize joueurs dont un gardien. La rencontre au Stade de France de ce mercredi soir face aux Bleus ne peut donc être annulée conformément aux règles de l'UEFA. Cela peut quand même amener à de belles histoires.



Georgy Bushchan connaîtra sa première cap à 26 ans. Le dernier rempart du Dinamo Kiev remplace l'habituel titulaire Andriy Piatov. En cas de pépin pendant le match amical, c'est Oleksandr Shovkovsky qui le remplacera. Entraîneur adjoint de la sélection, ce dernier a ...45 ans et il n'a plus chaussé les crampons depuis le 18 septembre 2006. Il avait notamment défendu le but ukrainien lors de la Coupe du Monde 2006 des Jovto-Blakytni (les Bleus et Jaunes) qui s'étaient hissés en quart de finale.

Piatov a contracté le virus la semaine dernière avec son club du Shakthtar Donetsk et n'était pas dans la liste alors que les deux autres gardiens Andriy Lunin (Real Madrid) et Yuri Pankiv (FK Oleksandriya) ont été testés positifs après leur arrivée en France. Le règlement de l'UEFA autorise une sélection à inscrire un joueur qui ne dispose pas de contrat professionnel sur la feuille de match à condition qu'il soit citoyen du pays.