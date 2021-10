© Instagram

Cela n'aura échappé à personne, et surtout pas à nos confrères de L'Equipe: Mauro Icardi et Wanda Nara, sa femme et agent, sont en pleine rupture. L'attaquant argentin était absent des derniers entraînements du PSG et la raison n'a pas tardé à fuiter: il vit mal sa séparation avec son épouse.Sur les réseaux sociaux, tout cela se confirme: l'attaquant parisien tente de reconquérir sa belle en partageant des photos de leur couple pendant que Wanda Nara (qui est l'ex-femme de Maxi Lopez, au passage) s'affiche seule, en tenue de soirée. Pire encore: elle a partagé une story de sa main sans alliance avec ces mots: "Je préfère ma main sans alliance". Sa façon à elle de repousser les avances de son (futur ex ?) mari.On imagine aisément que plusieurs agents de footballeurs ont déjà une idée derrière la tête. Les mauvaises langues diront que certains footballeurs en ont une autre...