Arrivé en tant que légende vivante du Real Madrid, Sergio Ramos, qui a littéralement tout gagné avec la Maison Blanche, a fait saliver les supporters parisiens lors de son officialisation en juillet dernier. Qui d'autre que lui donc pour aider le club français dans sa quête ultime : soulever la Ligue des Champions ?

Mais voilà, arrivé au PSG il y a plus de deux mois, le défenseur espagnol traîne toujours une blessure au mollet et n'a pas encore disputé la moindre seconde sous ses nouvelles couleurs. De quoi inquiéter nos voisins français. Jérôme Rothen, présentateur chez RMC a tenu à évoquer la situation de l'Andalou. "La blessure au mollet en fin de carrière est terrible car on n'arrive pas à la soigner correctement. Je ne vois pas comment il pourrait enchaîner les matches alors que c'est important à son âge. Je ne vois pas comment il pourrait le faire avec une blessure aussi récurrente au mollet".

L'ancien milieu de terrain est donc sceptique quant à l'arrivée de l'Espagnol en Ligue 1. "Lors de son arrivée, on parlait de son aura et de son importance dans le vestiaire mais on n'est pas à Clermont ici. On est au PSG, avec tout le respect que j'ai pour Clermont. Donc on peut me parler de son aura mais s'il n'apporte rien sur le terrain, cela ne sert à rien. J'ai l'impression que son recrutement est une mauvaise idée".