Le 8 octobre 2015, Jürgen Klopp était intronisé à Liverpool. Cinq ans, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs et un championnat d’Angleterre plus tard, le coach allemand veut encore prolonger son histoire d’amour avec les Reds.

8 octobre 2015

“Laissez-nous du temps pour construire ce projet. D’ici quatre ans, nous pourrions remporter un titre...” Anfield Road, octobre 2015. Liverpool présente son nouvel entraîneur: Jürgen Klopp, 47 ans, coach allemand à succès du Borussia Dortmund (2 titres, 1 Coupe, 1 finale de Ligue des champions), en disponibilité depuis la fin de saison précédente et son souhait de ne pas prolonger son bail de 7 années dans le club de la Rurh. “J'ai toujours dit que si je sentais un jour que je n'étais plus le coach idoine pour le Borussia, je le dirais. Et je n'étais plus capable de répondre ‘oui’ à cette question. C'est pourquoi j'avais le devoir d'en tirer toutes les conséquences...” avait avoué, au printemps 2015, avant de prendre congé du BVB, l’ancien emblématique joueur de Mayence, où il avait échafaudé ses premiers plans tactiques, durant 7 saison également.

(...)