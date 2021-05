L'Ajax Amsterdam a publié ce mercredi une vidéo dans laquelle le club explique que leur 35ème trophée de champion des Pays-Bas sera fondu afin de confectionner plus de 42.000 petites étoiles qui seront distribuées à tous les abonnés du club. Un geste fort qui se veut solidaire des supporters qui depuis de très longs mois n'ont pas pu se réunir à la Johan Cruyff Arena pour vivre la saison au plus près de leurs joueurs. "Un morceau de victoire, un morceau d’histoire, un morceau de l’Ajax. Littéralement. Pour vous." a écrit le club sur son compte Twitter.

L'Ajax a donc pris le mot "partager" au premier sens du terme pour effectuer une initiative d'ores et déjà historique. "Nous avons dû jouer la majeure partie de la saison sans nos supporters. Du moins, ils n'étaient pas dans les tribunes. Malgré cela, nos joueurs ont ressenti leur soutien à chaque match. Par exemple via les médias sociaux et sur le chemin du stade. Partager la coupe avec nos abonnés va parfaitement dans ce sens. Ils possèdent ainsi un souvenir tangible de cette saison et sont impliqués dans le championnat d'une manière unique." a expliqué l'ancien gardien et actuel directeur général, Edwin van der Sar.

Il faut dire aussi que le club est le plus titré des Pays-Bas. Peut-être n'avaient-ils tout simplement plus de place dans leur musée...