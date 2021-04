La bombe atomique a été lâchée dans la nuit de dimanche à lundi. De manière symbolique, sur les douze coups de minuit, douze grands clubs ont officialisé la création d’une Superligue européenne. Et l’explosion a déjà fait des ravages. Il semble même déjà trop tard pour faire demi-tour. Le football européen n’aura plus jamais le même visage. Sa solide structure vient de partir en éclats. L’unité entre les grands clubs, les ligues, les supporters et toutes les instances officielles aussi. (...)