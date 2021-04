Il y a, en Grande-Bretagne, une vraie tradition du football populaire. Celui-ci fait partie de la culture locale. Lorsqu’il a été question, en début de semaine, de la création de cette Superligue de super-riches avec, sur la grille de départ, six clubs anglais, c’est donc tout un pays qui s’est senti trahi et qui est monté aux barricades. Surfant sur la vague et en quête de bons points électoraux, Boris Johnson a été le premier à fustiger le projet, menaçant même d’obliger les joueurs étrangers à obtenir un visa. Et, dans la foulée, c’est carrément la famille royale qui a pris position.