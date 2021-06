Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Neymar, Antoine Griezmann ou encore Axel Witsel. En plus d’être des cracks du football mondial, ces joueurs ont un autre point en commun : ils sont nés en début d’année.

Et c’est loin d’être un hasard quand on sait que les footballeurs nés lors des premiers mois de l’année auraient un avantage indéniable dans l’accession au plus haut niveau par rapport à ceux nés en fin d’année. Le phénomène porte d’ailleurs un nom : l’effet d’âge relatif.

Un footballeur professionnel a d’ailleurs jusqu’à six fois moins de chances de faire carrière s’il est né en fin d’année. Exemple flagrant, lors de cet euro, plus de 30 % des joueurs sélectionnés sont nés en début d’année. Chez nos voisins anglais, en 2016, 75 % des joueurs du centre de formation de Premier League étaient nés dans les six premiers mois de l’année.

Pour Bastien Drut, économiste du sport et co-auteur de "20 questions improbables sur le football", ce ne serait non pas le fruit du hasard mais le système de détection des jeunes talents qui créerait cette inégalité.