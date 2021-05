La course au titre de champion d'Espagne est plus indécise que jamais cette année. Ce samedi 8 mai, Barcelone (74pts) et l'Atletico Madrid (76 pts) s'affrontaient dans un match au sommet devant les tribunes vides du Camp Nou.

À la 40e minute, alors que le marquoir était toujours bloqué, Lionel Messi s'est élancé du milieu de terrain balle au pied. Après avoir passé en revue toute la défense madrilène, il a tenté sa chance. Une frappe déviée du bout des doigts par Jan Oblak, le portier de l'Atletico.