L'UEFA pense à supprimer les tours préliminaires des prochaines C1 et C2 © Belga Europe N. Ch.

Alors qu'on ne sait pas encore grand-chose du déconfinement sportif, l'UEFA se prépare déjà à alléger le calendrier de la saison prochaine au maximum. Et cela pourrait impacter directement les clubs belges, comme Gand, l'Antwerp, le Standard ou même Charleroi. En effet, l'instance européenne s'attend à devoir faire une croix sur la formule actuelle des tours préliminaires de Champions League et Europa League.



Car même si la phase de groupes de la prochaine Champions League ne débutera pas avant le 20 octobre, il faut encore terminer la saison 2019-2020 avant de déterminer les 32 qualifiés dans la quête à la coupe aux grandes oreilles.



Selon nos confrères britanniques du Times, une suppression pure et simple de ces tours préliminaires est à l'étude. Mais alors, comment déterminer qui aurait sa place en phase de groupes et, surtout, quelle compensation offrir aux équipes lésées ? L'hypothèse la plus probable: jouer ces tours préliminaires en une seule rencontre sur terrain neutre et non en confrontations aller-retour.



Affaire à suivre...