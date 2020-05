Le monde du sport belge espérait beaucoup de ce Conseil national de sécurité. Comme d’habitude, il a été déçu. Il a dû se contenter d’une phrase : "Les compétitions sportives sont annulées jusqu’au 31 juillet." Quid de l’entraînement et de la reprise dans le foot amateur et chez les jeunes ? Et dans les autres disciplines collectives ? Il faudra patienter.