La Champions League et l'Europa League pourraient se terminer en août, sur terrain neutre © Belga Europe N. Ch.

La Cadena Ser, l'une des principales radios espagnoles, l'affirme en précisant que le tout se disputera en match simple et à huis clos. Nos confrères s'appuient sur "des sources proches des clubs", expliquant que l'UEFA souhaite voir les différents championnats nationaux se terminer au plus vite pour laisser toute la place à la Ligue des Champions au mois d'août. Et si le temps manque pour disputer toutes les rencontres encore prévues, les quarts de finale, demi-finales et finales de la C1 et la C2 pourraient se jouer en deux semaines, en un seul match. Cela se ferait donc sur terrain neutre et sans spectateurs.



L'UEFA a ré-affirmé que la priorité était bien sûr de protéger la santé des supporters et des joueurs. Mais elle continue à travailler sur les différentes hypothèses de calendrier pour terminer l'exercice en cours. Avec l'objectif de pouvoir débuter la saison 2020-2021 en septembre.