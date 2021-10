Longtemps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait tourner le monde et le monde a aussi tourné autour d’eux. Encore plus quand il a été question du Ballon d’or.

Cette année, l’ouverture du débat est un marqueur du temps qui passe autour des deux phénomènes qui vivent leur crépuscule et qui depuis 2008 ont vu leur hégémonie uniquement interrompue par Luka Modric en 2018, laissant toute une génération à la marge de ce palmarès, de Wesley Sneijder à Xavi en passant par Manuel Neuer, Andrès Iniesta ou Franck Ribéry.

