À moins d’avoir passé le début de semaine dans une grotte ou sur l’île Taha entre les Jaunes et les Rouges à déguster un poulpe pour douze, impossible d’être passé à côté. Encore plus en amont d’une fenêtre internationale marquée par un Belgique - France qui a vu notre regard être attiré encore un peu plus par les Bleus. Question de curiosité.

Kylian Mbappé s’est exprimé. Le crack avait des choses à dire. L’été qui s’est achevé a été du genre mouvementé.