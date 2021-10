Les corridas proposées par la Roja n’ont rien à voir avec celles qui épuisent un animal n’ayant rien demandé pour se retrouver dans une arène.

Non, la corrida jouée par la Roja est bien plus belle à voir et la victime qui court derrière la balle a, elle, choisi d’être sur le terrain.

En effet, tel un torero, cette équipe d’Espagne fait courir son adversaire jusqu’à l’épuisement.

(...)