Après la Coppa, la Serie A a fait son retour ce week-end. L'Inter et l'Atalanta jouent, ce dimanche, leur match en retard. Peuvent-ils troubler le duel pour le titre entre la Juventus et la Lazio ?À l’arrêt depuis le 8 mars dernier et l’important succès de la Juventus (2-0) face au rival de l’Inter Milan, la Serie A fait son grand retour ce week-end. Et en trois mois, on peut le dire : beaucoup de choses ont changé. S’il n’y a qu’un petit point d’écart entre la Juventus, première, et la Lazio, deuxième, cette pause forcée risque d’avoir des conséquences pour ces équipes dont la forme semblait diamétralement opposée avant la crise sanitaire. Alors, qui ressort "gagnant" de cet arrêt ? Qui va en payer les pots cassés ? Analyse de la situation dans cette course vers le Scudetto.

(...)