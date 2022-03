Dans un communiqué publié sur son site jeudi, la RFU explique qu'elle demandera une procédure accélérée pour examiner son cas et qu'elle exigera le "rétablissement de toutes les équipes nationales masculines et féminines de Russie dans tous les tournois auxquelles elles prennent part (y compris les barrages de qualification au Mondial 2022 au Qatar) et une indemnisation pour les dommages occasionnés."

Si la FIFA et l'UEFA venaient à refuser une telle procédure, la RFU demanderait des mesures provisoires "sous forme de suspension des décisions" des deux instances, précise encore la fédération.

La Russie est censée affronter la Pologne le 24 mars au premier tour des barrages pour le Mondial 2022. Le vainqueur défiera ensuite la Suède ou la République tchèque au tour suivant.