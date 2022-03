Samedi 5 décembre 1992

Le premier

Créée en 1888 sous le nom de "Football League", la D1 anglaise deviendra "FA Premier League" en 1992. 22 clubs sont sur la ligne de départ de la première édition dont les deux clubs principaux de la ville de Manchester, United et City. Old Trafford accueille le premier derby de l’ère PL en décembre 1992, et les Red Devils de Sir Alex Ferguson l’emportent 2-1 grâce à des buts de Paul Ince (20e) et Mark Hughes (73e), Niall Quinn réduisant l’écart (74e). City vit alors dans l’ombre de son voisin. Champions en 1937 et 1968, les Skyblues, en difficultés financières, sont sur le déclin, tandis que United va remporter cette première édition 1992/1993 de la Premier League… et 13 des 21 premiers titres décernés (1993 > 2013) ! City devra attendre dix ans pour le battre, d’autant qu’en 1996 le club de Maine Road fait la culbute en D2…

(...)